Фильм «Воланд» был переименован на «Мастер и Маргарита»

Продюсер кинокартины Рубен Дишдишян рассказал, что смена названия связана с желанием «объединить силу и дух романа с историей», о которых повествуется в фильме. Продюсер Наталия Клибанова дополнила, что после того, как они увидели монтаж, стало понятно, что центральную линию киноленты занимает история любви Мастера и Маргариты.