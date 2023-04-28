Фильм «Воланд» был переименован на «Мастер и Маргарита»

Платформа «Кинопоиск» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» заявило о смене названия фильма «Воланд». Теперь он будет называться «Мастер и Маргарита». Об этом сообщает НСН.
Продюсер кинокартины Рубен Дишдишян рассказал, что смена названия связана с желанием «объединить силу и дух романа с историей», о которых повествуется в фильме. Продюсер Наталия Клибанова дополнила, что после того, как они увидели монтаж, стало понятно, что центральную линию киноленты занимает история любви Мастера и Маргариты.
Был опубликован и новый трейлер фильма. Он появился благодаря работе режиссера Михаила Локшина. Актерский состав включил таких актеров как Евгений Цыганов (Мастер), Юлия Снигирь (Маргарита) и немецкий актер Аугуст Диль (Воланд).
Ранее «Яндекс.Музыка» создала документальный фильм о жизни и творчестве группы «Король и Шут».