Глава украинского МИД Кулеба: контрнаступление ВСУ нельзя считать «решающей битвой»

Глава внешнеполитического ведомства отметил, что дело может не ограничиться лишь одним сражением. Поэтому в случае необходимости киевские власти готовы организовать несколько подобных операций, подчеркнул он в ходе совместного брифинга с коллегами из стран Северо-Балтийской восьмерки.