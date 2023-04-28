Глава украинского МИД Кулеба: контрнаступление ВСУ нельзя считать «решающей битвой»

Будущее контрнаступление армии Украины не следует воспринимать как «решающую битву». На это указал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.
Глава внешнеполитического ведомства отметил, что дело может не ограничиться лишь одним сражением. Поэтому в случае необходимости киевские власти готовы организовать несколько подобных операций, подчеркнул он в ходе совместного брифинга с коллегами из стран Северо-Балтийской восьмерки.
«Если понадобится одно контрнаступление, будет одно, если нужно два или больше — будет так», — сказал Кулеба.
В пятницу, 28 апреля, украинский президент Владимир Зеленский провел переговоры с чешским лидером Петром Павлом. При этом последний заявил, что Прага готова предоставить Киеву технологии для производства вооружений.