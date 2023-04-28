Владимир Путин заявил, что будущее России за суверенной системой образования

Работа над суверенной системой образования имеет важное значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.
Российский лидер указал, что суверенная система образования является важнейшим элементом работы властей. По его словам, это определяет будущее России.
Путин напомнил, что об этом уже говорил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Он уточнил, что сейчас прорабатываются новые инициативы по развитию социальной сферы и экономики. Президент страны призвал не терять темпа и качества проработки необходимых законопроектов.
Ранее Путин сообщил об увеличении реальных доходов россиян. Глава государства отметил, что об этом свидетельствуют макроэкономические показатели прошлого года.