Владимир Путин заявил, что будущее России за суверенной системой образования

Путин напомнил, что об этом уже говорил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Он уточнил, что сейчас прорабатываются новые инициативы по развитию социальной сферы и экономики. Президент страны призвал не терять темпа и качества проработки необходимых законопроектов.