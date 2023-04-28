Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Владимир Путин заявил, что будущее России за суверенной системой образования

Общество
Владимир Путин заявил, что будущее России за суверенной системой образования

Работа над суверенной системой образования имеет важное значение. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с Советом законодателей в пятницу.

Российский лидер указал, что суверенная система образования является важнейшим элементом работы властей. По его словам, это определяет будущее России.

Путин напомнил, что об этом уже говорил в послании Федеральному собранию 21 февраля. Он уточнил, что сейчас прорабатываются новые инициативы по развитию социальной сферы и экономики. Президент страны призвал не терять темпа и качества проработки необходимых законопроектов.

Ранее Путин сообщил об увеличении реальных доходов россиян. Глава государства отметил, что об этом свидетельствуют макроэкономические показатели прошлого года.
послание федеральному собранию путин система образования
Военкоры ФАН