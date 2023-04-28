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Певица Клава Кока купила родителям квартиру в Москве

Шоу-бизнес
Певица Клава Кока купила родителям квартиру в Москве

Певица Клава Кока купила своим родителям квартиру в столице. Радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram✱.

По словам певицы, приобретение недвижимости для родителей было одной из главных целей в ее жизни. На странице в соцсети она опубликовала фото с семьей во время подписания документов.

«Я просто не верю. ААА! У нас будет прописка», — подписала звезда опубликованное фото.

Одной из первых с приобретением артистку поздравила блогерша Айза-Лилуна Ай. Она отметила, что семья является самым важным в жизни человека.

Ранее Клава Кока кардинально изменила свой образ. Певица сделала короткую стрижку и перекрасила волосы в сиреневый цвет.

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