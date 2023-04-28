Певица Клава Кока купила родителям квартиру в Москве

Певица Клава Кока купила своим родителям квартиру в столице. Радостной новостью артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram✱.
По словам певицы, приобретение недвижимости для родителей было одной из главных целей в ее жизни. На странице в соцсети она опубликовала фото с семьей во время подписания документов.
«Я просто не верю. ААА! У нас будет прописка», — подписала звезда опубликованное фото.
Одной из первых с приобретением артистку поздравила блогерша Айза-Лилуна Ай. Она отметила, что семья является самым важным в жизни человека.
Ранее Клава Кока кардинально изменила свой образ. Певица сделала короткую стрижку и перекрасила волосы в сиреневый цвет.
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