Зеленский распорядился отправить военкомов на фронт и назначить на их места раненых офицеров

Президент Украины Владимир Зеленский предложил отправлять военных комиссаров на фронт, заменив их ранеными офицерами.
О новом распоряжении украинского лидера рассказал министр обороны страны Алексей Резников во время брифинга. Таким образом Киев планирует обеспечить дополнительный приток сил на линии боевого столкновения.
«Он (Владимир Зеленский. — Прим. ред.) дал серьезную рекомендацию <...> — военкомов, отправлять как военнослужащих на линию фронта. А направлять на их место военнослужащих, получивших ранения», — сообщил Резников.
Также политик заявил, что ВСУ «в глобальном смысле» готовы к контрнаступлению. Для его начала военные ждут подходящей погоды и «воли Божьей», отмечал ранее министр.