Валентина Матвиенко: президент Путин дал главам Госдумы и Совета Федерации ряд поручений

Президент России Владимир Путин дал главам Госдумы и Совфеда ряд поручений, среди которых и экономические инициативы. Об этом заявила спикер Верхней палаты Валентина Матвиенко.
Она указала, что глава государства детализировал еще ряд поручений после своего выступления. Матвиенко также отметила, что Путин высоко ценит роль парламента и российских демократических институтов.
«Президент детализировал еще целый ряд поручений после своего выступления.<...> Так что мы будем работать», — сказала Матвиенко.
Спикер Совфеда добавила, что все поручения относятся к современной ситуации. Кроме того, они затрагивают вопросы экономики и глобальные вопросы.
Ранее президент России Владимир Путин призвал властей всех уровней сплотиться против агрессии Запада. Он отметил, что в условиях противостояния всем необходимо работать как слаженная команда.