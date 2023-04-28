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США проведут испытания необитаемых подводных аппаратов, способных «в корне изменить» ситуацию вокруг Тайваня

Армия
США проведут испытания необитаемых подводных аппаратов, способных «в корне изменить» ситуацию вокруг Тайваня

Вашингтон планирует в будущем провести испытания пяти автономных необитаемых подводных аппаратов. Об этом рассказал адмирал Майкл Гилдей, возглавляющий штаб Военно-морского флота США.

Как он отметил, новые плавучие объекты смогут «в корне изменить» расстановку сил в Тайваньском проливе. Однако другие подробности, в том числе модель устройств и место проведения теста, в настоящее время не раскрываются.

Меж тем стало известно, что американский президент Джо Байден намерен провести телефонные переговоры с председателем Китая Си Цзиньпином. Глав государств обсудят текущую обстановку в мире, однако Вашингтон не надеется на улучшение отношений с Пекином.
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