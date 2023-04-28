Великобритания объявила о закрытии посольства в Хартуме

Хартум, 28 апреля. Министерство иностранных дел Великобритании объявило о временном закрытии посольства в столице Судана. Об этом пишут арабские СМИ.
Представители МИД заявили, что дипломат Джайлс Левер продолжит выполнять свои обязанности, находясь в столице Эфиопии. Он возьмет на себя задачу регионального политического реагирования Соединенного Королевства на события в Хартуме.
«Великобритания использует все средства для прекращения насилия в Судане и возвращения к гражданскому правлению», — отметили в Министерстве иностранных дел страны.
Ранее Франция объявила о закрытии своего посольства в Хартуме, где столкновения между ВС республики и СБР привели к эвакуации людей.