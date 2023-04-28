В Европе призвали принять меры по сокращению микропластика

Представители государств полагают, что помимо этого необходимо создать единую систему мониторинга содержания этих частиц в воздухе, воде и почве. Также Европа планирует снизить эти показатели при использовании шин и стирке одежды из синтетических материалов. При износе именно эти вещи выделяют большое количество вредных веществ.