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В Европе призвали принять меры по сокращению микропластика

Общество
В Европе призвали принять меры по сокращению микропластика

Страны Европы обеспокоены количеством выбросов микропластика. Шесть государств призвали Еврокомиссию принять меры для сокращения этого количества.

По данным Reuters, Германия, Нидерланды и ряд других указали на необходимость подобных инициатив. На данный момент создается закон, который позволит уменьшить число частиц микропластика в окружающей среде на 30%.

Представители государств полагают, что помимо этого необходимо создать единую систему мониторинга содержания этих частиц в воздухе, воде и почве. Также Европа планирует снизить эти показатели при использовании шин и стирке одежды из синтетических материалов. При износе именно эти вещи выделяют большое количество вредных веществ.

Стоит отметить, что экологические инициативы существуют и в России. Как отмечает «Царьград», комплексы по переработке отходов в РФ будут получать новые льготы. По мнению экспертов, это приблизит страну к показателям нацпроекта «Экология».
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