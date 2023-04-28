Антон Бредихин предположил, почему новый закон о ветеранах боевых действий не распространяется на ЧВК «Вагнер»

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который уравнивает в правах участников боевых действий в Донбассе. Теперь на них распространяются одинаковые льготы, привилегии и меры поддержки. Российский политолог и журналист Антон Бредихин в беседе с корреспондентом ФАН предположил, почему ЧВК «Вагнер» обошли стороной.
Согласно новым нормам, к ветеранам и инвалидам боевых действий будут относиться граждане, которые заключили контракт с организациями, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач в рамках специальной военной операции (СВО). При этом, закон гласит, что на частные военные компании он распространяться не будет.
«Вопрос сложный, потому что на слуху у всех только одно ЧВК – ЧВК "Вагнер". В данном случае мы не видим шагов российского законодательства, которые могли бы сформировать определенный статус для бойцов ЧВК "Вагнер", сделать их официальными представителями Вооруженных сил Российской Федерации, потому как они есть именно таковые по факту», – считает Антон Бредихин.
При этом, по мнению Антона Бредихина, у частных военных компаний есть шансы попасть в перечень, поскольку все они служат на благо страны.
«Сейчас мы видим, что происходит перезагрузка штабов. Мы видим, что полковники и подполковники получают сейчас генеральские должности, как об этом пишут Telegram-каналы. Я уверен, что именно в формате этой перезагрузки и подхода к СВО, тем действиям, которые осуществляют бойцы, защищая нашу великую Родину – найдется место и для ЧВК "Вагнер". Но для этого, видимо, нужно немного подождать. Хотя, наверное, не только подождать, а сделать во время ожидания максимум действий для того, чтобы бойцы ЧВК были приравнены к данному статусу», – подытожил Антон Бредихин.
Ранее политик Франц Клинцевич призвал лучше прорабатывать законы, помогающие деятельности ЧВК.