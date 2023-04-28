Антон Бредихин предположил, почему новый закон о ветеранах боевых действий не распространяется на ЧВК «Вагнер»

Согласно новым нормам, к ветеранам и инвалидам боевых действий будут относиться граждане, которые заключили контракт с организациями, содействующих Вооруженным силам РФ в выполнении задач в рамках специальной военной операции (СВО). При этом, закон гласит, что на частные военные компании он распространяться не будет.