Компания Apple выпустит первый iPhone с портом USB-C

Американская компания Apple начала производство наушников EarPods с USB-C для iPhone 15. Об этом сообщают западные СМИ.
Журналисты ссылаются на известного инсайдера под ником ShrimpApplePro. По его информации, корпорация работает над новой версией проводных наушников с USB-C вместо Lightning. Это косвенно подтверждает, что долгожданный разъем появится в новом iPhone 15, который выйдет осенью 2023 года.
Авторы отмечают, что несмотря на наличие беспроводных наушников среди продукции Apple, многие покупатели до сих пор используют проводную гарнитуру. По словам главы компании Тима Кука EarPods все еще пользуются большой популярностью.
Напомним, требование о применении универсального разъема в гаджетах ввел Евросоюз. С осени 2024 года все портативные устройства, продаваемые в странах ЕС, должны иметь разъем для зарядного устройства типа USB-С.
Ранее в Минцифры заявили о планах внести в Госдуму РФ законопроект, который позволит использовать сторонние приложения на продукции компании Apple.