Компания Apple выпустит первый iPhone с портом USB-C

Журналисты ссылаются на известного инсайдера под ником ShrimpApplePro. По его информации, корпорация работает над новой версией проводных наушников с USB-C вместо Lightning. Это косвенно подтверждает, что долгожданный разъем появится в новом iPhone 15, который выйдет осенью 2023 года.