Морги Туниса не справляются с приемом найденных в море тел мигрантов

Тунис, 28 апреля. Центральная больница в провинции Сфакс на востоке Туниса больше не может принимать тела африканских мигрантов, погибших при попытке морем добраться до берегов ЕС. Об этом сообщил представитель региональных судебных властей Фаузи аль-Масмуди.
«Количество тел превышает вместимость моргов», — добавил он.
По словам чиновника, два дня назад число найденных погибшими мигрантов превысило 200 человек. При этом местная больница Хабиба Бургибы может принять не более 40, максимум 50 тел. Это создает большие проблемы в сфере здравоохранения, отметил Аль-Масмуди.
Примечательно, что Сфакс — один из районов, через которые мигранты из Туниса и стран Африки к югу от Сахары направляются к побережью ЕС, в первую очередь — в Италию. Неделю назад местные власти захоронили 30 тел. Подобные меры, направленные на уменьшение нагрузки на медучреждения, совершаются почти ежедневно. Процессу погребения обязательно предшествует проведение анализов ДНК и регистрация их результатов для возможной идентификации тел в будущем.
Ранее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни рассказал о значительном росте миграционных потоков в ЕС. По словам дипломата, число нелегалов, прибывающих в его страну через Тунис, увеличилось за последнее время вдвое.