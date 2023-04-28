Морги Туниса не справляются с приемом найденных в море тел мигрантов

Примечательно, что Сфакс — один из районов, через которые мигранты из Туниса и стран Африки к югу от Сахары направляются к побережью ЕС, в первую очередь — в Италию. Неделю назад местные власти захоронили 30 тел. Подобные меры, направленные на уменьшение нагрузки на медучреждения, совершаются почти ежедневно. Процессу погребения обязательно предшествует проведение анализов ДНК и регистрация их результатов для возможной идентификации тел в будущем.