СБР Судана: вооруженные силы нарушили политические договоренности по указке из-за рубежа

Хартум, 28 апреля. Суданская армия демонстрирует несерьезное отношение к достижению решения кризиса и продолжает нарушать режим прекращения огня. Об этом заявил политический советник командующего Силами быстрого реагирования (СБР) Судана Юсуф Эззат в интервью агентству Al Jazeera.
«Со своей стороны, СБР открыты для любых инициатив по урегулированию и ценят их», — добавил он.
Эззат подчеркнул, что Силы быстрого реагирования приветствуют все варианты, которые удовлетворяют суданский народ. По его словам, нынешний кризис в Хартуме достиг апогея и требует окончательного решения.
«Вооруженные силы отступили от предыдущих политических договоренностей и сделали это по приказу из-за рубежа», — заявил советник.
Ранее командующий СБР Мухаммад Хамдан Дагло провел телефонный разговор с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, касавшийся возможностей решения суданской проблемы.