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Посол РФ в Хартуме: ситуация с безопасностью в Судане остается напряженной

Весь мир
Посол РФ в Хартуме: ситуация с безопасностью в Судане остается напряженной

Хартум, 28 апреля. Посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что ситуация с безопасностью в республике за последние 10–12 дней практически не изменилась и остается нестабильной.

«Я бы не сказал, что это какая-то эскалация или, наоборот, сильное снижение напряженности, но периодически такие спорадические столкновения продолжаются. Время от времени работает авиация», — рассказал дипломат агентству ТАСС.

Он также отметил, что Россия продолжает изучать вопрос эвакуации своих граждан из восточноафриканского государства. По словам Черновола, в настоящее время продолжается работа по просчитыванию всех имеющихся маршрутов для отправки людей на Родину.

Ранее стало известно, что суданская армия и Силы быстрого реагирования объявили о новом 72-часовом перемирии. Режим прекращения огня вводится для облегчения операций по безопасной эвакуации.
россия Судан
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