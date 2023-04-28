Посол РФ в Хартуме: ситуация с безопасностью в Судане остается напряженной

Хартум, 28 апреля. Посол России в Судане Андрей Черновол сообщил, что ситуация с безопасностью в республике за последние 10–12 дней практически не изменилась и остается нестабильной.
«Я бы не сказал, что это какая-то эскалация или, наоборот, сильное снижение напряженности, но периодически такие спорадические столкновения продолжаются. Время от времени работает авиация», — рассказал дипломат агентству ТАСС.
Он также отметил, что Россия продолжает изучать вопрос эвакуации своих граждан из восточноафриканского государства. По словам Черновола, в настоящее время продолжается работа по просчитыванию всех имеющихся маршрутов для отправки людей на Родину.
Ранее стало известно, что суданская армия и Силы быстрого реагирования объявили о новом 72-часовом перемирии. Режим прекращения огня вводится для облегчения операций по безопасной эвакуации.