Президент Ирана лично посетит Сирию впервые за 12 лет

Ожидается подписание ряда важных международных соглашений.
Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Дамаск на следующей неделе и встретится со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает агентство Reuters..
Это будет первый подобный визит с начала боевых действий в Сирии в 2011 году. Тегеран оказал существенную помощь Дамаску и поддерживает с ним дружественные отношения.
Визит продлится два дня, в ходе которых планируется подписание ряда различных соглашений, в том числе об экономическом сотрудничестве.
Во время телефонного разговора, состоявшегося между двумя лидерами в начале апреля, Раиси и Асад сошлись в том, что однополярный мир уходит в прошлое. Стабильность в регионе теперь может существовать только на основе постоянного взаимодействия ближневосточных государств и взаимном уважении интересов.