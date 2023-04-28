Президент Ирана лично посетит Сирию впервые за 12 лет

Во время телефонного разговора, состоявшегося между двумя лидерами в начале апреля, Раиси и Асад сошлись в том, что однополярный мир уходит в прошлое. Стабильность в регионе теперь может существовать только на основе постоянного взаимодействия ближневосточных государств и взаимном уважении интересов.