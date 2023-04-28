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Президент Ирана лично посетит Сирию впервые за 12 лет

Весь мир
Президент Ирана лично посетит Сирию впервые за 12 лет

Ожидается подписание ряда важных международных соглашений.

Президент Ирана Эбрахим Раиси посетит Дамаск на следующей неделе и встретится со своим сирийским коллегой Башаром Асадом, сообщает агентство Reuters..

Это будет первый подобный визит с начала боевых действий в Сирии в 2011 году. Тегеран оказал существенную помощь Дамаску и поддерживает с ним дружественные отношения.

Визит продлится два дня, в ходе которых планируется подписание ряда различных соглашений, в том числе об экономическом сотрудничестве.

Во время телефонного разговора, состоявшегося между двумя лидерами в начале апреля, Раиси и Асад сошлись в том, что однополярный мир уходит в прошлое. Стабильность в регионе теперь может существовать только на основе постоянного взаимодействия ближневосточных государств и взаимном уважении интересов.
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