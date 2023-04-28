Губернатор Московской области Воробьев заявил об упрощении процедуры размещения летних кафе в лесопарках Подмосковья

Губернатор рассказал о том, что размещать киоски с водой и тележки с мороженым стало легче еще в прошлом году. Все свободные места обозначены на интерактивной карте. Сроки аренды увеличены с 6 до 12 месяцев, а срок рассмотрения был сокращен до 7 дней. Нужно всего лишь подать заявление. Раньше процесс занимал 30 дней, теперь – пару часов.