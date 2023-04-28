Губернатор Московской области Воробьев заявил об упрощении процедуры размещения летних кафе в лесопарках Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что разместить летние кафе в зонах лесопарка Подмосковья будет еще проще. Об этом сообщает РИАМО.
«Мы стараемся, чтобы в лесопарках были места, где можно летом съесть мороженое, а зимой погреться и выпить кофе», – написал Воробьев в своем Telegram-канале.
Губернатор рассказал о том, что размещать киоски с водой и тележки с мороженым стало легче еще в прошлом году. Все свободные места обозначены на интерактивной карте. Сроки аренды увеличены с 6 до 12 месяцев, а срок рассмотрения был сокращен до 7 дней. Нужно всего лишь подать заявление. Раньше процесс занимал 30 дней, теперь – пару часов.
Предприниматели хотят после благоустройства Ольгинского лесопарка открывать в нем кафе и мобильные точки. Кстати, всего в рамках программы «Парки в лесу» будет благоустроено 50 парков Московской области.
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