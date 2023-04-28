В США может обанкротиться четвертый за два месяца банк

Калифорнийский First Republic Bank рискует обанкротиться и стать четвертым закрытым американским банком за два месяца, передает «Ведомости». Сообщается, что финансовый крах в США рискует стать самым крупным со времен кризиса 2008 года.
First Republic Bank 24 апреля опубликовал отчет о деятельности первого квартала текущего года. Цены на акции компании снизились до 5,69 долларов за единицу. На данный момент ее стоимость составляет чуть более 1 млрд долларов, что в 23 раза дешевле февральского показателя.
Эксперты считают причинами этого общую панику клиентов банка, необдуманные действия руководства, а также неустойчивую бизнес-модель после банкротства Silicon Valley Bank. По мнению аналитиков, First Republic Bank имеет шансы восстановиться в случае стабилизации общего настроения инвесторов. Это может случиться после продажи организации.
Ранее сообщалось, что Американский банк First Republic находится на грани банкротства. Причиной назвали резкое падение акций компаний-коллег Silicon Valley Bank и Signature Bank, а также неумелый финансовый менеджмент.