В США может обанкротиться четвертый за два месяца банк

First Republic Bank 24 апреля опубликовал отчет о деятельности первого квартала текущего года. Цены на акции компании снизились до 5,69 долларов за единицу. На данный момент ее стоимость составляет чуть более 1 млрд долларов, что в 23 раза дешевле февральского показателя.