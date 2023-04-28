В России снимут фильм о герое мемов «Ждуне»

Кинокомпания «Наше кино» сообщила о создании полнометражного фильма о персонаже мемов «Ждуне».
Режиссером картины станет Дмитрий Суворов, который работал над такими фильмами как «Непослушная» и «Своя». Авторы канала «Бюллетень кинопрокатчика» сообщили, что съемки начнутся осенью этого года.
Продюсер фильма Максим Рогальский рассказал, что по сюжету инопланетянин «Ждун» познакомится с земным мальчиком, который проводит каникулы в Абрау-Дюрсо у бабушки. Гость с другой планеты поможет новому другу решить проблемы в семье, а тот поможет «Ждуну» вернуться домой, сообщил продюсер.
Ранее аналитики стриминговых сервисов сообщили о снижении интереса россиян к фильмам, снятым в СССР. Наиболее часто советское кино смотрят накануне новогодних праздников, добавили специалисты.