В России снимут фильм о герое мемов «Ждуне»

Продюсер фильма Максим Рогальский рассказал, что по сюжету инопланетянин «Ждун» познакомится с земным мальчиком, который проводит каникулы в Абрау-Дюрсо у бабушки. Гость с другой планеты поможет новому другу решить проблемы в семье, а тот поможет «Ждуну» вернуться домой, сообщил продюсер.

