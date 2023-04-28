Рука Вашингтона: зачем Казахстан призвал к созданию международного агентства по биологической безопасности

Тема конечно злободневная. Но ознакомление с этим безграмотным документом, составленным, по всей видимости, впопыхах, вызывает массу вопросов. Во-первых, он представляет из себя копирование части статей из уже существующей Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), часть списали из положений Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). А во-вторых, в нем умалчивается самый главный вопрос — как реально контролировать, в частности, американские военные биолаборатории, действующие по всему миру. Россия не единожды поднимала эту тему, в том числе и на площадке ООН. Почему сложилась ситуация, когда в том же Казахстане, США беспрепятственно работают с опасными патогенами? Я не говорю уже об Украине, где подобных военных лабораторий, подчиняющихся Пентагону были десятки. Да потому, что не решена проблема, которую постоянно поднимает Россия, и на которую уже обратил внимание Китай. Сам механизм контроля разработан, но по факту КБТО не имеет юридически обязательного режима проверки. Попытка Специальной группы экспертов, созданной Комитетом ООН по разоружению, укрепить Конвенцию путем разработки юридически обязывающего документа — Протокола, в июле 2001 года была заблокирована США.