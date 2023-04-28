Рука Вашингтона: зачем Казахстан призвал к созданию международного агентства по биологической безопасности

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Ассамблее ООН призвал создать некое международное агентство по биологической безопасности. Академик РАН, политик, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко назвал предложение лидера республики провокацией. По его словам, это абсолютно безграмотный документ, представляющий из себя компиляцию уже существующих международных норм.
В частности, несколько его положений нагло скопированы из Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО). Как объяснил академик в авторской колонке для ФАН, истинная цель предложения — отвлечь международное сообщество от сути проблемы. То есть от блокировки уже имеющегося протокола КБТО со стороны США. Пока мир будет разбираться с созданием нового органа контроля — международным агентством по биологической безопасности, американцы будут продолжать вести свои опасные разработки на территориях других государств.
Заведомая провокация. Колонка Геннадия Онищенко
Несмотря на то, что Казахстан позиционирует себя как наш партнер и входит в состав Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), на территории этой страны Министерством обороны США продолжаются строиться биолаборатории с высочайшим уровнем защиты, где можно работать с опаснейшими патогенами. Одна такая биолаборатория уже несколько лет действует неподалеку от Алма-Аты, вторую достраивают в пос. Гвардейский Кордайского р-на Жамбылской области.
Напомню, ОДКБ — это военный союз, в который помимо России, Белоруссии, Киргизии, Армении и Таджикистана, входит и Казахстан. Именно этот союз в январе 2022-го спас казахские власти от государственного переворота. А тут, на тебе — они до сих не могут определиться с кем быть. Почему в стране, входящий в военный союз с Россией, хозяйничает армия США?! Причем на территории соседнего с нами государства ведутся не просто какие-то исследования, а разработка оружия массового поражения. Со стороны нынешних властей Казахстана предпринимались какие-то нелепые попытки объяснить происходящее, но резюме сводилось к тому, что «мы все равно будем строить».
И вдруг, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на Ассамблее ООН призывает создать некое международное агентство по биологической безопасности.
Тема конечно злободневная. Но ознакомление с этим безграмотным документом, составленным, по всей видимости, впопыхах, вызывает массу вопросов. Во-первых, он представляет из себя копирование части статей из уже существующей Конвенции о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического (биологического) и токсинного оружия и об их уничтожении (КБТО), часть списали из положений Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). А во-вторых, в нем умалчивается самый главный вопрос — как реально контролировать, в частности, американские военные биолаборатории, действующие по всему миру. Россия не единожды поднимала эту тему, в том числе и на площадке ООН. Почему сложилась ситуация, когда в том же Казахстане, США беспрепятственно работают с опасными патогенами? Я не говорю уже об Украине, где подобных военных лабораторий, подчиняющихся Пентагону были десятки. Да потому, что не решена проблема, которую постоянно поднимает Россия, и на которую уже обратил внимание Китай. Сам механизм контроля разработан, но по факту КБТО не имеет юридически обязательного режима проверки. Попытка Специальной группы экспертов, созданной Комитетом ООН по разоружению, укрепить Конвенцию путем разработки юридически обязывающего документа — Протокола, в июле 2001 года была заблокирована США.
Теперь вопрос: зачем Казахстану понадобилось вносить данное предложение, которое явно является не рабочим. На мой взгляд это заведомая провокация. Таким образом Вашингтон руками Токаева пытается отвлечь мировую общественность от сути проблемы биологической безопасности. По факту надо просто принять уже имеющийся, разработанный экспертами механизм. Но нам подсовывают непонятный совершенно неграмотный новый документ, работа с которым может растянуться на годы: пока создадут соответствующий чиновничий аппарат, пока будут вести обсуждения, решать проблемы с финансированием нового органа и так далее. Все это время США по-прежнему будут развивать свои программы биологических исследований в странах постсоветского пространства и Восточной Европы.