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Руководитель Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в Банги

Весь мир
Руководитель Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в Банги

Банги, 28 апреля. Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в столицу республики и уже приступил к выполнению обязанностей.

Ранее отечественный дипломат стал жертвой теракта. Ему пришла посылка со взрывчатым веществом, которое сдетонировало у него в руках.

Для лечения и реабилитации Сытого в экстренном порядке эвакуировали из Центральноафриканской Республики. За ним оперативно вылетел специальный борт Министерства обороны России.

Сейчас глава Русского дома вернулся в ЦАР. Местные жители тепло встретили дипломата. На протяжении практически всего курса его реабилитации в стране проходили митинги в поддержку деятеля. Граждане отмечали значимость труда Сытого и его неоценимый вклад в укрепление отношений между Москвой и Банги.
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