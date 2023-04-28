Руководитель Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в Банги

Банги, 28 апреля. Глава Русского дома в ЦАР Дмитрий Сытый вернулся в столицу республики и уже приступил к выполнению обязанностей.
Ранее отечественный дипломат стал жертвой теракта. Ему пришла посылка со взрывчатым веществом, которое сдетонировало у него в руках.
Для лечения и реабилитации Сытого в экстренном порядке эвакуировали из Центральноафриканской Республики. За ним оперативно вылетел специальный борт Министерства обороны России.
Сейчас глава Русского дома вернулся в ЦАР. Местные жители тепло встретили дипломата. На протяжении практически всего курса его реабилитации в стране проходили митинги в поддержку деятеля. Граждане отмечали значимость труда Сытого и его неоценимый вклад в укрепление отношений между Москвой и Банги.