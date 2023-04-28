Руководитель Русского дома в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый вернулся в Банги

Сейчас глава Русского дома вернулся в ЦАР. Местные жители тепло встретили дипломата. На протяжении практически всего курса его реабилитации в стране проходили митинги в поддержку деятеля. Граждане отмечали значимость труда Сытого и его неоценимый вклад в укрепление отношений между Москвой и Банги.