ВСУ выпустили еще восемь снарядов по Донецку

Подразделения ВСУ выпустили еще восемь снарядов калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому и Киевскому районам Донецка. Об этом сообщило представительство ДНР в СЦКК.
Обстрел был зафиксирован в 18:00 по московскому времени. Украинские силовики нанесли удары из населенного пункта Карловка при помощи артиллерии «натовского» калибра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: населенный пункт Карловка - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено восемь снарядов калибром 155 миллиметров", — говорится в сообщении.
Ранее подразделения украинской армии нанесли удар по донецку при помощи РСЗО. Сообщалось, что часть ракет попала в район ТЦ «Донецк-Сити».