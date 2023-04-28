Появились кадры, как блогершу Елену Блиновскую уводят из здания суда

ФАН делится кадрами, как блогерша Елена Блиновская после объявления приговора покидает здание Пресненского суда Москвы.
Ранее суд удовлетворил ходатайство следователей. Домашний арест Блиновской продлится до 26 июня.
После оглашения приговора блогерша по-прежнему скрывает свое лицо. Блиновская пытается не попасть в объективы камер, закрыв голову капюшоном.
Ранее Блиновская написала явку с повинной по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов. По домашним арестом ей будет запрещено пользоваться интернетом.
Журналистам ФАН удалось запечатлеть происходящее в зале заседания после оглашения приговора.