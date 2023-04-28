Президент Чехии Петр Павел заявил, что страна предоставит Украине технологии изготовления оружия

Чехия намерена предоставить Украине технологии для производства личных вооружений солдат. Такое заявление сделал президент республики Петр Павел.
При этом глава государства отметил, что речь идет не только об обмене информацией. В настоящее время Прага изучает возможности для создания на территории зарубежного государства предприятия, специализирующегося на изготовлении боевой техники.
«Чтобы оно могло полностью или частично осуществляться на Украине», — пояснил политик.
В понедельник утром, 28 апреля, Петр Павел совместно со словацким президентом Зузаной Чапутовой прибыли в Киев. В ходе визита лавы государств провели переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.