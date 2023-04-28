Житель Петербурга наведался к соседу и застал его жену рядом с гниющим трупом

Пенсионер из Санкт-Петербурга нашел тело своего гниющего соседа рядом с пьяной женой. Она заявила, что мужчина умер.
Как сообщает телеканал «78», местный житель был удивлен тому, что дверь его знакомых открыта весь день. Он не сдержал любопытства и заглянул в квартиру. Там он заметил разлагающееся голое тело соседа. Труп лежал на кровати, рядом была его пьяная супруга.
Журналисты подчеркивают, что попыталась объяснить произошедшее. Она заявила, что муж умер. Однако причину супруга умершего не назвала. На данный момент обстоятельства уточняются.
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