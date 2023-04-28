Житель Петербурга наведался к соседу и застал его жену рядом с гниющим трупом

Как сообщает телеканал «78», местный житель был удивлен тому, что дверь его знакомых открыта весь день. Он не сдержал любопытства и заглянул в квартиру. Там он заметил разлагающееся голое тело соседа. Труп лежал на кровати, рядом была его пьяная супруга.