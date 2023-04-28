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Россия на пути к рекордно высокому уровню экспорта нефти за семь лет

Весь мир
Россия на пути к рекордно высокому уровню экспорта нефти за семь лет

Москва, 28 апреля. Россия находится на рекордно высоком уровне по экспорту нефтепродуктов за последние семь лет. Об этом пишут арабские СМИ со ссылкой на данные Fortexa по отслеживанию танкеров.

Согласно отчету, в первые три недели апреля РФ поставила 1,9 миллиона баррелей чистых нефтепродуктов. Если этот объем сохранится, то это будет самый высокий показатель, начиная с 2016 года.

Несмотря на западные санкции в отношении российского дизельного топлива, которые вступили в силу в начале февраля, Москва успешно перенаправила поставки сырья. Большая часть экспортирована в Турцию, Марокко, Тунис и Ливию, а также в страны Южной Америки.

Согласно последнему докладу от Reuters, доля России в бразильском импорте дизельного топлива в апреле достигнет 53%, тогда как в прошлом году она составила всего 0,2%.

Ранее заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов объяснил в эфире пресс-центра медиагруппы «Патриот» почему потолок цен на российскую нефть не ограничивает приток валюты в бюджет РФ.
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