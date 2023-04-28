Политик Франц Клинцевич призвал лучше прорабатывать законы, помогающие деятельности ЧВК

В нашей стране следует лучше прорабатывать законы, помогающие деятельности ЧВК. Таким мнением поделился в беседе с ФАН политик, глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич.
Собеседник указал на несправедливость того, что новый закон о статусе ветерана боевых действий, который подписал президент России Владимир Путин, не учитывает бойцов ЧВК «Вагнер».
«Думаю, это временное положение дел. Народ все понимает. Люди, которые пришли в ЧВК “Вагнер” имеют почетные звания, в том числе и ордена. Мне кажется, это очень важно», — сказал политик.
Франц Клинцевич также отметил, что бойцы ЧВК «Вагнер» не заключают контракты с Министерством обороны РФ.
«Практически все ведущие державы НАТО в той или иной форме имеют ЧВК, которые решают разные задачи в интересах этих стран. Все меры социальной поддержки всегда основываются только на государственных структурах. ЧВК “Вагнер” ведет сегодня уникальные боевые действия в поддержку ВС РФ в ходе спецоперации, но не имеет отношения к Министерству обороны», — пояснил собеседник ФАН.
Кроме того, он добавил, что еще много лет назад указывал на необходимость помощи деятельности ЧВК.
«Еще будучи депутатом, я плотно занимался вопросами, связанными с возможностью создания и работы в России ЧВК. То, что это у нас до сих пор не сделано, наша большая, я бы даже сказал, стратегическая ошибка. Думаю, это проблема, которую в недалеком будущем нашему государству предстоит решать», — подытожил экс-сенатор.
В завершение он сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» на передовой каждый день демонстрируют подлинный героизм.