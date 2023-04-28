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Росстат: стоимость приготовления шашлыка из свиного мяса снизилась почти на 4%

Общество
Росстат: стоимость приготовления шашлыка из свиного мяса снизилась почти на 4%

За год стоимость приготовления шашлыка из свинины в России снизилась на 3,9%. Соответствующая информация опубликована в материалах Федеральной службы государственной статистики.

По данным ведомства, в марте 2023 года цена на свиной шашлык составила 533,84 рубля, шашлык из баранины обойдется в 734,45 рублей, приготовление данного вида мяса подорожало на 5,56%.

Цена рассчитывается из стоимости ингредиентов: 1,3 кг мяса, 5 грамм соли, 5 грамм черного перца и 300 грамм репчатого лука.

Стоимость приготовления излюбленного блюда из куриного мяса за год снизилась на 1,98% и составила 301,9 рубля. Шашлык из говядины обойдется в 888,18 рубля, цена выросла на 6,26%.

Ранее эксперты Роскачества назвали несколько правил, которые помогут приготовить безопасный для здоровья шашлык.
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