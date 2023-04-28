Владимир Путин сообщил об увеличении реальных доходов россиян

Реально располагаемые доходы граждан России начали увеличиваться, хоть и скромными темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей города Санкт-Петербурга.
Глава государства отметил, что об этом свидетельствуют макроэкономические показатели прошлого года. Он подчеркнул, что хоть сейчас рост скромный, однако он все-таки есть.
«Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти, пока скромно, но все-таки», — заявил глава государства.
Путин также призвал парламентариев проработать новые меры поддержки участников СВО. Речь идет о мерах помощи как для самих военнослужащих, таки и членов их семей.