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Владимир Путин сообщил об увеличении реальных доходов россиян

Общество
Владимир Путин сообщил об увеличении реальных доходов россиян

Реально располагаемые доходы граждан России начали увеличиваться, хоть и скромными темпами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета законодателей города Санкт-Петербурга.

Глава государства отметил, что об этом свидетельствуют макроэкономические показатели прошлого года. Он подчеркнул, что хоть сейчас рост скромный, однако он все-таки есть.

«Слава богу, и реальные доходы граждан начали расти, пока скромно, но все-таки», — заявил глава государства.

Путин также призвал парламентариев проработать новые меры поддержки участников СВО. Речь идет о мерах помощи как для самих военнослужащих, таки и членов их семей.
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