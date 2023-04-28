ФАН публикует видео с оглашения приговора блогерше Елене Блиновской

Пресненский районный суд постановил отправить блогера Елену Блиновскую под домашний арест. Журналистам удалось запечатлеть происходящее в зале заседания после оглашения приговора. Видео оказалось в распоряжении ФАН.
Суд удовлетворил ходатайство московского СК. Домашний арест Блиновской продлится до 26 июня. После оглашения приговора блогер по-прежнему скрывает свое лицо и пытается не попасть в объективы камер.
Ранее Елена Блиновская написала явку с повинной по делу о неуплате 918 миллионов рублей налогов. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к совершению преступления. По домашним арестом блогеру будет запрещено пользоваться интернетом.