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В правительстве Испании пообещали предотвратить ввоз в страну российского топлива

Экономика
В правительстве Испании пообещали предотвратить ввоз в страну российского топлива

Правительство Испании пообещало гражданам проследить за тем, чтобы в страну не импортировалось российское топливо. Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.

Как рассказала глава ведомства, власти постоянно проверяют бумаги и устанавливают поставщиков энергетических ресурсов. Сотрудники уполномоченных служб изучают соответствующие документы, проверяя их подлинность при возникновении малейших подозрений.

«Наше обязательство состоит в том, чтобы расследовать, что происходит с поступлением топлива», — подчеркнула Рибера.

В пятницу утром, 28 апреля, министерство иностранных дел Испании вызвало посла России в государстве Юрия Клименко. Причиной послужила публикация о ситуации на Украине, появившаяся в Twitter-аккаунте дипломатической миссии.
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