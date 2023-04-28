В правительстве Испании пообещали предотвратить ввоз в страну российского топлива

Правительство Испании пообещало гражданам проследить за тем, чтобы в страну не импортировалось российское топливо. Об этом заявила министр экологического перехода и демографического вызова королевства Тереса Рибера.
Как рассказала глава ведомства, власти постоянно проверяют бумаги и устанавливают поставщиков энергетических ресурсов. Сотрудники уполномоченных служб изучают соответствующие документы, проверяя их подлинность при возникновении малейших подозрений.
«Наше обязательство состоит в том, чтобы расследовать, что происходит с поступлением топлива», — подчеркнула Рибера.
В пятницу утром, 28 апреля, министерство иностранных дел Испании вызвало посла России в государстве Юрия Клименко. Причиной послужила публикация о ситуации на Украине, появившаяся в Twitter-аккаунте дипломатической миссии.