Политолог Александр Кочетков: после украинского конфликта Китай и США попытаются выстроить новый миропорядок

После переговоров, которых Зеленский упорно добивался с февраля, украинский лидер заявил — они дадут «мощный толчок развитию двухсторонних отношений». Он также назначил нового посла Украины в Китае — им стал Павел Рябикин, бывший министр по стратегическим отраслям промышленности. В свою очередь, Китай решил направить своих спецпредставителей не только на Украину, но и в другие страны для консультаций по урегулированию конфликта.