Политолог Александр Кочетков: после украинского конфликта Китай и США попытаются выстроить новый миропорядок

В украинском информполе продолжают обсуждать прошедшие переговоры президента Владимира Зеленского с лидером КНР Си Цзиньпином. Как считает политолог Александр Кочетков, Китай наверняка попытается использовать мирное урегулирование конфликта для изменения существующего миропорядка.
На днях лидер Китая Си Цзиньпин после паузы, длившейся более месяца, наконец-то связался по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским. Он также направил в Киев своего спецпредставителя Ли Хуэя, ранее работавшего послом КНР в России. По мнению экспертов, тем самым Пекин стремится снискать лавры миротворца, а также снизить негативное влияние США на мировую политику. Поэтому в Китае и взялись за урегулирование российско-украинского конфликта.
После переговоров, которых Зеленский упорно добивался с февраля, украинский лидер заявил — они дадут «мощный толчок развитию двухсторонних отношений». Он также назначил нового посла Украины в Китае — им стал Павел Рябикин, бывший министр по стратегическим отраслям промышленности. В свою очередь, Китай решил направить своих спецпредставителей не только на Украину, но и в другие страны для консультаций по урегулированию конфликта.
Как сообщил политический аналитик Александр Кочетков, два лидера не могли не пообщаться после того, как Китай обнародовал свой подход к миру на Украине.
«Трудно претендовать на роль миротворца, если контактировать только с одной стороной конфликта, а с другой — нет. Председатель Си, как лидер супердержавы, себе такого позволить не мог, — указал Кочетков. — После успешного визита Си Цзиньпина в Москву многие прогнозировали, что его разговор с Зеленским состоится далеко не сразу после встречи с Владимиром Путиным. А лишь после того, как Си попытается прощупать настроения европейских лидеров. Такой фигурой выступил Эммануэль Макрон, и после его визита в Пекин все сложилось».
Кочетков указал — содержание беседы Зеленского и Си Цзиньпина, продолжавшейся всего 52 минуты, из которых половина времени ушла на перевод, неизвестно никому, но догадаться о ее содержании несложно.
«Если отбросить дипломатические реверансы вроде того, как Украина «уважает попытки Китая содействовать миру», то в сухом остатке — согласие президента Зеленского на потенциальные переговоры с Россией. Получение такого согласия подтверждается тем, что Китай формирует специальную группу для контактов между Москвой и Киевом для поиска возможностей для таких переговоров. А также срочным назначением Банковой посла Украины в Китае», — отметил аналитик.
По мнению эксперта, любые переговоры между сторонами могут состояться лишь после окончания военной кампании, намеченной на весну и лето, причем на основании достигнутых ими результатов.
«Ранее Владимир Зеленский публично отрицал возможность переговоров лично с Владимиром Путиным. Он даже законодательно запретил себе их вести. Но от переговоров с другими, нейтральными мировыми лидерами в Киеве никто не отказывался. При этом «полный уход войск РФ со всех освобожденных территорий» как условие начала любых переговоров, как требовал офис Зеленского, реальной перспективой не выглядит. Это как раз и подтверждает сам факт телефонного разговора лидеров Украины и Китая», — указал он.
При этом Кочетков уверен, что для Пекина выгодно окончание военных действий, причем в формате, когда он выступает главным посредником в переговорах.
«Сами военные действия, точнее, сопутствующие им процессы, создают риски для китайской торговли и продвижения китайских интересов в Европе. А создаваемые США и Польшей угрозы масштабирования конфликта и вовсе нежелательны. Так что мирный процесс однозначно выгоден Китаю, вопрос лишь в том, на каком уровне конфликта Пекину выгодно его останавливать, — указал аналитик. — Летняя кампания на фронте покажет, насколько сильны в военном плане обе стороны конфликта. При этом на самой Украине ставка на заморозку конфликта «здесь и сейчас» не будет воспринята обществом. А настойчивость в этом только повредит китайским интересам, поскольку осложнит реализацию планов послевоенного «входа» в регион».
Эксперт также вспомнил о недавней поездке в Пекин президента Бразилии, и его последующие предложения по созданию «группы государств-посредников» для обеспечения переговорного процесса по Украине.
«Сюда же стоит добавить французско-китайские консультации по этой теме. С точки зрения усиления собственной роли в мире, Китаю выгодно на данном этапе работать по созданию такой коалиции. Ее формальное появление невозможно без начала переговорного процесса, а вот подготовительный этап пройти можно и нужно заранее, — уверен Кочетков. — Идеальный вариант для Китая — чтобы к нему обратились с просьбой об участии в процессе Евросоюз или США. В конце концов, Америка и Китай являются главными бенефициарами процесса, и на его основе они наверняка попытаются создать новый миропорядок. Так что для Пекина важен разговор не только об Украине, но и о более глобальных темах с США. Предпосылки для этого может создать именно мирное урегулирование украинского конфликта», — заключил аналитик Кочетков.
Напомним, как заявил 28 апреля советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк, Китаю необходимо дистанцироваться от России, чтобы «оставаться экономически и политически сильным игроком на международной арене». Он отметил, что Пекин год не мог определиться с позицией по вопросу СВО, однако сейчас ему необходимо сделать выбор.