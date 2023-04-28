Президент РФ Владимир Путин призвал российские власти сплотиться перед агрессией Запада

На заседании Совета законодателей в Санкт-Петербурге президент России Владимир Путин заявил, что властям РФ всех уровней необходимо сплотиться перед агрессией с западной стороны.
«В условиях агрессии Запада властям РФ всех уровней надо работать как одна сплоченная, слаженная команда. Страны, желавшие создать РФ проблемы, устроили их для себя», — сказал российский лидер.
Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что у Запада есть три цели в контексте конфликта на Украине: стратегическое поражение России, создание угрозы КНР и сохранение собственного монопольного положения в мире.
Накануне Владимир Путин подписал закон об ужесточении наказаний за диверсии и терроризм.