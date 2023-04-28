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Президент Владимир Путин напомнил об исторической принадлежности новых регионов России

Общество
Президент Владимир Путин напомнил об исторической принадлежности новых регионов России

Российский президент Владимир Путин в рамках рабочей встречи с Советом законодателей заявил, что новые регионы являются историческими землями России, информирует пресс-служба администрации главы государства.

Владимир Путин сегодня выступил на рабочей встрече с Советом законодателей. Президент в своем заявлении подчеркнул, что новые регионы России – это исторические российские земли, а их жители являются родными людьми для россиян.

Ранее глава государства заявил о том, что Россия не будет следовать правилам, которые всем навязывают страны Запада.
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