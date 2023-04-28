«Сделка состоялась»: шоумен Барецкий подтвердил ФАН покупку замка Аллы Пугачевой в деревне Грязь

Певица Алла Пугачева продала свой замок в деревне Грязь шоумену Стасу Барецкому. Об этом сам деятель сообщил корреспонденту ФАН.
Речь идет о многочисленных публикациях в СМИ. Они указывают на то, что Примадонна до сих пор не продала недвижимость. Они также отмечали, что новости о сделке со Стасом Барецким – это ложная информация.
В беседе с журналистом ФАН сам Барецкий подчеркнул, что уже приобрел замок. Он полагает, что издания ссылаются на Росреестр. Организация еще не получила достоверные данные, так как соглашение состоялось недавно. Шоумен добавил, что «бригада Примадонны» в скором времени должна забрать вещи артистки.
«Я могу подтвердить, что сделка состоялась, а на тех, кто будет мешать нам работать, будем подавать в суд», — подчеркнул шоумен.
Сама Пугачева стала негативно высказываться о спецоперации России и переехала в Израиль. Ранее глава ФПБК Виталий Бородин призвал проверить Примадонну на предмет финансирования ВСУ. По мнению деятеля, она не только поддерживает киевский режим, но и осудивших Москву коллег.