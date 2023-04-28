Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России

Общество
Президент РФ Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России

Президент России Владимир Путин назвал День Победы священным праздником для России. Об этом он заявил на заседании Совета законодателей города Санкт-Петербурга.

Также глава российского государства заявил, что вместе россияне смогут преодолеть любые испытания и будут последовательно двигаться только вперед. Кроме того, Путин указал, что главным для парламента должны быть «наказы людей» и укрепление страны.

Ранее президент России ужесточил ответственность за терроризм и диверсии. Теперь за совершение действия, которые создают угрозу для гибели людей и дестабилизации ситуации в стране, максимальный срок лишения свободы составил 20 лет, пишет «Федерал Пресс».
владимир путин день победы россия санкт-петербург
Военкоры ФАН