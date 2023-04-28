«Зона нежелания». Запад исчерпал свой санкционный потенциал против России

Евросоюз достиг предела в ограничительной экономической политике против РФ. Об этом открыто заявляют даже западные СМИ. В новом выпуске проекта «Зона» ведущий Руслан Китайгородский расскажет, почему так происходит, и чего стоит ожидать от 11-го санкционного пакета, который Европа хочет ввести против нашей страны.
По информации издания Financial Times, которое ссылается на европейских чиновников, новых антироссийских санкций не будет. Дело в том, что многие официальные лица в Европе признают: сферы российской экономики, которых не коснулись ограничения, производят жизненно важные товары и услуги для ряда европейских стран. Именно поэтому на санкции в этих областях наложат вето.
В 11-м санкционном пакете, скорее всего, будут лишь новые физические и юридические лица и меры, направленные на пресечение попыток обхода уже имеющихся ограничений. В противном случае качество жизни в ЕС продолжит падать.
Очевидно, что Запад с азартом играет в «русскую рулетку». Так называемые «союзники» Украины среди стран G7, в том числе США, уже обсуждают практический полный запрет экспорта в РФ. Однако далеко не все европейские государства положительно реагируют на эту инициативу. Ведь многим странам антироссийская политика уже принесла существенный ущерб.
Подробнее об инфляции в странах Европы, преодолении Россией санкционного давления, а также выборе Запада между экономическими интересами и политикой — в новом выпуске проекта ФАН «Зона».