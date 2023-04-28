«Зона нежелания». Запад исчерпал свой санкционный потенциал против России

По информации издания Financial Times, которое ссылается на европейских чиновников, новых антироссийских санкций не будет. Дело в том, что многие официальные лица в Европе признают: сферы российской экономики, которых не коснулись ограничения, производят жизненно важные товары и услуги для ряда европейских стран. Именно поэтому на санкции в этих областях наложат вето.