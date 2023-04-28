Владимир Путин: Россия не будет следовать правилам, которые всем навязывает Запад

Страны Запада пытаются навязать всем свои правила, однако Российская Федерация им следовать не будет. Соответствующее заявление сделал президент РФ Владимир Путин.
Глава государства выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании в Таврическом дворце Петербурга. Мероприятие приурочено ко Дню российского парламентаризма.
Президент России также подписал закон, который предусматривает увеличение предельной суммы гарантийного возмещения по пенсионным накоплениям до 2,8 миллиона рублей. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.