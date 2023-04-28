Пресненский суд Москвы отправил блогершу Елену Блиновскую под домашний арест на два месяца

Пресненский суд Москвы избрал меру пресечения Елене Блиновской. Об этом сообщает источник ФАН. Ее поместят под домашний арест.
Следователи полагают, что она может угрожать свидетелям. Также они считают, что она может попытаться уничтожить доказательства и скрыться из страны.
Блиновской запрещено пользоваться интернетом и любыми средствами связи. Исключением является вызов экстренных служб, а также звонки адвокату и следователю.
Блогерша будет отбывать домашний арест на Шаболовке — в доме, куда к ней приезжали с обыском. В нем живут ее четверо несовершеннолетних детей и супруг.
Ранее сообщалось, что пытавшуюся сбежать из России блогера Елену Блиновскую подвел водитель арендованного «Майбаха».