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Президент России Владимир Путин призвал парламентариев проработать новые меры поддержки участников СВО

Политика
Президент России Владимир Путин призвал парламентариев проработать новые меры поддержки участников СВО

Федеральное собрание России должно проработать новые меры поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.

В пятницу, 28 апреля, глава государства провел встречу с Советом законодателей. В ходе совещания он отметил, что рабочая парламентская группа уже внесла соответствующие предложения — теперь их необходимо детально проработать.

Кроме того, российский лидер напомнил о важности интеграции новых регионов в жизнь государства. Работа по данному направлению должна вестись «внимательно и системно», подчеркнул Путин.

Ранее президент подписал закон, предполагающий ужесточение наказаний за организацию диверсий и террористических атак. Максимально возможный тюремный срок увеличился с 15 до 20 лет.
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