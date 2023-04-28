Президент России Владимир Путин призвал парламентариев проработать новые меры поддержки участников СВО

Федеральное собрание России должно проработать новые меры поддержки для участников спецоперации и членов их семей. Об этом заявил президент страны Владимир Путин.
В пятницу, 28 апреля, глава государства провел встречу с Советом законодателей. В ходе совещания он отметил, что рабочая парламентская группа уже внесла соответствующие предложения — теперь их необходимо детально проработать.
Кроме того, российский лидер напомнил о важности интеграции новых регионов в жизнь государства. Работа по данному направлению должна вестись «внимательно и системно», подчеркнул Путин.
Ранее президент подписал закон, предполагающий ужесточение наказаний за организацию диверсий и террористических атак. Максимально возможный тюремный срок увеличился с 15 до 20 лет.