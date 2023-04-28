В Екатеринбурге перевернулся автозак с пятью заключенными

По словам очевидцев, полицейская машина ехала с большой скоростью с включенной сиреной. На улице Готвальда автозак столкнулся с легковым автомобилем и упал набок. Сотрудники полиции смогли выбраться через окно кабины, после чего эвакуировали арестантов через люк в крыше фургона.