В Екатеринбурге перевернулся автозак с пятью заключенными

В Екатеринбурге автозак, перевозивший пятерых заключенных, опрокинулся набок после ДТП с участием легкового Chevrolet.
По словам очевидцев, полицейская машина ехала с большой скоростью с включенной сиреной. На улице Готвальда автозак столкнулся с легковым автомобилем и упал набок. Сотрудники полиции смогли выбраться через окно кабины, после чего эвакуировали арестантов через люк в крыше фургона.
«Их перевозили для этапирования в различные исправительные колонии. Одному из них потребовалась медицинская помощь, которую на месте происшествия оказали врачи неотложки», — передает E1.ru слова главы пресс-службы регионального УМВД Валерия Горелых.
Как сообщает издание, заключенные будут направлены к местам отбывания наказания на другом автозаке. Также проводится проверка действий водителя Chevrolet, который сообщил, что не заметил сигналы полицейской машины.
Ранее сообщалось о ДТП на кладбище в Смоленске. Нетрезвый водитель сбил двух пенсионерок и пытался скрыться с места происшествия.