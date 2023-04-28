Премьер-министр ЦАР оценил работу по асфальтированию центральной улицы столицы

Асфальтирование дороги осуществляется на средства Саудовского фонда развития (FSD), генеральный директор которого скоро прибудет с визитом в Банги для оценки результата строительства. Развитие дорожной инфраструктуры — один из столпов социального проекта президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.