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Премьер-министр ЦАР оценил работу по асфальтированию центральной улицы столицы

Весь мир
Премьер-министр ЦАР оценил работу по асфальтированию центральной улицы столицы

Банги, 28 апреля. Премьер-министр ЦАР Феликс Молуа провел оценку работ по асфальтированию центральной улицы города Банги.

Глава правительства лично прошел по проспекту Мучеников в сопровождении руководителя проекта по строительству и начальника отдела качества. Молуа отметил значительные продвижения в сооружении дорожного покрытия.

Асфальтирование дороги осуществляется на средства Саудовского фонда развития (FSD), генеральный директор которого скоро прибудет с визитом в Банги для оценки результата строительства. Развитие дорожной инфраструктуры — один из столпов социального проекта президента ЦАР Фостен-Арканжа Туадера.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики профинансировало восстановление 50 км транспортных развязок столицы. Жители Банги позитивно отреагировали на действия властей.
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