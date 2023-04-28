Объекты РПК на севере Ирака попали под бомбардировку ВВС Турции

Анкара ведет постоянную борьбу с курдскими группировками.
Военно-воздушные силы Турции нанесли удары по объектам «Рабочей партии Курдистана» (РПК) на горе Матин в провинции Дахук на севере Ирака. Данная организация рассматривается Анкарой как террористическая.
Подробностей о степени нанесенного урона или о количестве жертв пока не сообщается. Также неизвестно, пострадали ли близлежащие населенные пункты Палава и Кухрез.
Турция периодически проводит различные силовые операции на территории иракского Курдистана в связи с тем, что здесь базируются боевики РПК, совершающие трансграничные вылазки на территорию республики.
Члены курдского объединения выступают за формирование независимого государства, что подразумевает отторжение ряда областей от Турции, Сирии и Ирака. Действуя из подполья, организация осуществляет террор, в результате которого за последние 40 лет, по информации Анкары, погибли не менее 40 тысяч человек.