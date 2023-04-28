Объекты РПК на севере Ирака попали под бомбардировку ВВС Турции

Члены курдского объединения выступают за формирование независимого государства, что подразумевает отторжение ряда областей от Турции, Сирии и Ирака. Действуя из подполья, организация осуществляет террор, в результате которого за последние 40 лет, по информации Анкары, погибли не менее 40 тысяч человек.