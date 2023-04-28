Sabah: Президент Турции Эрдоган в разговоре с Путиным призвал продлить «зерновую сделку»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил о необходимости продления «зерновой сделки». Об этом сообщило издание Sabah.
Кроме того, издание сообщило, что Россия намеревается поставить в Турцию стройматериалы со скидкой. Планируется, что они помогут турецким властям в ликвидации последствий недавнего разрушительного землетрясения.
Накануне президент России Владимир Путин подтвердил вступление Турции в лигу государств мирного Атома. Кроме того, глава российского государства подчеркнул важность данного события как подтверждение крепких взаимоотношений между двумя государствами, пишет «Федерал Пресс».