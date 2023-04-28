Возившая врио губернатора Омской области Хоценко бабушка рассказала о помощи односельчанам

Пожилая женщина, которая была за рулем «деревенского кабриолета» в сгоревшей деревне Чистоозерье Омской области и возила врио губернатора Виталия Хоценко. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Бабушку зовут Надежна Архиповна Кучумова, ей 81 год. Она помогала спасателям бороться с огнем, чтобы спасти дома односельчан. Ее дом оказался среди немногих, которые огонь не затронул.
В видео, где вместе с ней едет губернатор, она была за рулем самодельного мотороллера с подвеской от «Нивы». Необычная машина помогает ей в быту.
Пенсионерка не отчаивается. Она планирует продолжать вести хозяйство, несмотря на то, что большинство жителей деревни разъехались.
Ранее Хоценко в сопровождении водителя-пенсионерки осмотрел сгоревшее село Чистоозерье.