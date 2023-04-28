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Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из центров многополярного мира

Политика
Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из центров многополярного мира

Россия стала одним из самобытных центров многополярного мира. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.

Он подчеркнул роль страны в этом мире и указал на то, что она является суверенным центром. Помимо этого, глава государства указал на роль патриотического воспитания в жизни России. Путин сделал акцент на том, что это не теряет актуальности.

«Патриотические идеалы важны во все времена», — уверен он.

Вопрос любви к Родине нередко поднимается в рамках молодежной политики. Как полагают специалисты, люди с позитивным настроем по отношению к собственной стране помогут России выиграть в глобальной конкуренции с другими державами.
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