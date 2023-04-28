Президент РФ Владимир Путин назвал Россию одним из центров многополярного мира

Россия стала одним из самобытных центров многополярного мира. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с членами Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ.
Он подчеркнул роль страны в этом мире и указал на то, что она является суверенным центром. Помимо этого, глава государства указал на роль патриотического воспитания в жизни России. Путин сделал акцент на том, что это не теряет актуальности.
«Патриотические идеалы важны во все времена», — уверен он.
Вопрос любви к Родине нередко поднимается в рамках молодежной политики. Как полагают специалисты, люди с позитивным настроем по отношению к собственной стране помогут России выиграть в глобальной конкуренции с другими державами.