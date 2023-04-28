Космонавт из ОАЭ впервые вышел в открытый космос

В сообщении отмечается, что впервые в истории арабского мира их представитель смог выйти в открытый космос за пределы МКС. Космонавт готовился к этому моменту три года. Для исполнения этой цели Султан аль-Нейади работал и покинул космическую станцию вместе с американским астронавтом Стивом Боуэном.