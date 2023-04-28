Космонавт из ОАЭ впервые вышел в открытый космос

Впервые арабский космонавт из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан аль-Нейади сегодня вышел с Международной космической станции (МКС) в открытый космос, сообщает пресс-служба Космического центра имени Мухаммеда бен Рашида.
В сообщении отмечается, что впервые в истории арабского мира их представитель смог выйти в открытый космос за пределы МКС. Космонавт готовился к этому моменту три года. Для исполнения этой цели Султан аль-Нейади работал и покинул космическую станцию вместе с американским астронавтом Стивом Боуэном.
Космонавты занимались заменой блока радиочастотной группы связи и подготовкой к установке солнечных батарей. Сообщается, что астронавты доведут до конца монтажные работы над панелями iROSA, которые обеспечат МКС дополнительную электроэнергию.
Ранее радио Sputnik сообщало, что президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву.