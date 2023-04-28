В станице Ольгинской правоохранители пресекли деятельность двух нарколабораторий

Сотрудники полиции и регионального УФСБ ликвидировали в Ростовской области в станице Ольгинской две обособленные нарколаборатории. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 10 килограмм наркотических веществ. Об этом сообщает Telegram-канал МВД МЕДИА.
Известно, что в организации подозреваются 52-летний уроженец Республики Адыгея и 45-летняя жительница Ростова-на-Дону, которые друг с другом не знакомы. В арендуемом мужчиной помещении оперативники нашли свыше 1,7 килограмм запрещенных веществ и соответствующее оборудование. Аналогично был оснащен и съемный дом 45-летней преступницы, но количество наркотиков оказалось больше — девять килограмм.
Предварительно, производительность лабораторий могла составлять от 10 до 15 килограмм запрещенных веществ в месяц. В настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте и пересылке наркотиков в особо крупном размере.
Ранее полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию мигрантов в Подмосковье.