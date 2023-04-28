Марокканцы рассказали подробности возвращения из Судана на родину

Рабат, 28 апреля. Специальным рейсом авиакомпании Royal Air Maroc в международный аэропорт имени Мухаммеда V в Касабланке прибыло 157 граждан Марокко, проживающих в Судане. Об этом пишут арабские СМИ.
Вернувшиеся из горячей точки в Хартуме поделились подробностями, происходящими в стране во время вооруженного конфликта.
«В Судане очень сложная ситуация. Продолжающиеся столкновения привели к перебоям с водой и электричеством, а также к плохому снабжению продовольствием. Процесс эвакуации из столицы в направлении портового города продолжался в течение 3 дней по сложному сухопутному маршруту», — рассказал один из марокканцев.
Мужчина также выразил свою признательность королю Мухаммеду VI и представителям власти, которые находились в постоянном контакте с жителями и держали их в курсе последних событий и инструкций, чтобы облегчить им выезд из этой страны, пережившей последствия войны.
Одна из женщин, вернувшихся из Судана, рассказала, что ситуация в Хартуме, где она жила, серьезная. Ей с детьми пришлось пережить условия непрерывных обстрелов между ВС республики и Силами быстрого реагирования (СБР) в гражданских кварталах.
«Как только марокканские власти сообщили семьям об эвакуации, я ни минуты не колебалась и вернулась домой со своими детьми, хотя мой суданский муж все еще там», — добавила она.
Ранее марокканский монарх, король Мухаммед VI, издал инструкции по обеспечению возвращения граждан из Судана.