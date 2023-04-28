Жертвами киберпреступности по итогам 2022 года стали 2000 южноафриканцев

Компания подчеркнула необходимость усиления мер кибербезопасности как для бизнеса, так и для частных лиц. Из ряда наиболее разрушительных с финансовой точки зрения преступлений организация выделила фишинг, инвестиционные аферы и похищение конфиденциальных данных.