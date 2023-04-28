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Жертвами киберпреступности по итогам 2022 года стали 2000 южноафриканцев

Весь мир
Жертвами киберпреступности по итогам 2022 года стали 2000 южноафриканцев

Претория, 28 апреля. Согласно данным отчета компании Surfshark, 2000 жителей ЮАР стали жертвами киберпреступников за 2022 год.

Таким образом, Южно-Африканская Республика занимает пятое место в мире по числу пострадавших от подобных махинаций. Surfshark в своем докладе указала увеличившееся на территории африканского государства количество мошеннических действий по отношению к 2021 году.

Компания подчеркнула необходимость усиления мер кибербезопасности как для бизнеса, так и для частных лиц. Из ряда наиболее разрушительных с финансовой точки зрения преступлений организация выделила фишинг, инвестиционные аферы и похищение конфиденциальных данных.

Ранее информационный портал DefenceWeb анонсировал проведение Ведущей выставки Африки в сфере безопасности в ЮАР в июне. Среди прочего на площадке будут проходить семинары по устранению распространенных технологических угроз.
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