Жертвами киберпреступности по итогам 2022 года стали 2000 южноафриканцев

Претория, 28 апреля. Согласно данным отчета компании Surfshark, 2000 жителей ЮАР стали жертвами киберпреступников за 2022 год.
Таким образом, Южно-Африканская Республика занимает пятое место в мире по числу пострадавших от подобных махинаций. Surfshark в своем докладе указала увеличившееся на территории африканского государства количество мошеннических действий по отношению к 2021 году.
Компания подчеркнула необходимость усиления мер кибербезопасности как для бизнеса, так и для частных лиц. Из ряда наиболее разрушительных с финансовой точки зрения преступлений организация выделила фишинг, инвестиционные аферы и похищение конфиденциальных данных.
Ранее информационный портал DefenceWeb анонсировал проведение Ведущей выставки Африки в сфере безопасности в ЮАР в июне. Среди прочего на площадке будут проходить семинары по устранению распространенных технологических угроз.