Патриарх Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл подписал указ о лишении Андрея Кураева священного сана. Об этом сообщил сам экс-диакон в своем Telegram-канале.
Кураев опубликовал снимок документа, подписанного патриархом. Причиной извержения из сана является нераскаяние Кураева.
В указе говорится, что решение было в связи с тем, что за более чем два года Кураев не проявил раскаяния ни на словах, ни на делах. Действие моратория на издание указа об извержении из сана в связи с этим прекращается.
В декабре 2020-го епархиальный суд лишил Кураева сана, однако решение суда не вступало в силу. Ранее его запретили в служении. Причиной данного решения стало опубликованное в блоге Кураева оскорбление умершего протоиерея Александра Агейкина и «признаки хулы».